Verkehr am Flughafen Stuttgart: 264.000 Euro für Radweg-Idee im Flughafentunnel verpuffen
1
Die Überlegungen für den Radverkehr im Flughafentunnel werden vom Steuerzahlerbund aufs Korn genommen. Foto: Ines Rudel

Der Steuerzahlerbund rügt die teuren, verworfenen Planungen für mehr Radverkehr im Tunnel zwischen Filderstadt-Bernhausen und Stuttgart-Plieningen.

Der Bund der Steuerzahler nimmt die Planungen rund um den Flughafentunnel zwischen Filderstadt-Bernhausen und Stuttgart-Plieningen ins Visier. Die letztlich zu den Akten gelegten Überlegungen, in der Röhre Fahrradfahrern mehr Platz einzuräumen und im Gegenzug dafür den Autoverkehr einzuschränken, haben aus Sicht der Vereinigung zu viel Geld gekostet. Die Diskussion um den Flughafentunnel, im März 2023 angestoßen von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne), hat es in das sogenannte Schwarzbuch 2025/2026 des Steuerzahlerbundes geschafft.

