Verkaufsoffener Sonntag: „Plochinger Herbst“ verbindet Shopping und Unterhaltung mit Energiemesse

Der Herbst hat zweifellos begonnen, und Plochingen sorgt am Sonntag, 5. Oktober, für zusätzliche Farbtupfer: Mit dem Plochinger Herbst lädt das Stadtmarketing zum Bummeln an Ständen und in Geschäften ein. Er ist neben dem Plochinger Frühling der zweite verkaufsoffene Sonntag in der Stadt und zieht regelmäßig auch viele Menschen von außerhalb an.

Das belegen die Zähluhren, die an verschiedenen Stellen in der Innenstadt positioniert sind. Ihnen zufolge kommen an „normalen Tagen“ im Schnitt mehr als 2500 Personen an der Plochingen-Info vorbei, am Fischbrunnen sind es 4500. Dabei machen die Plochinger selbst Dreiviertel der Passanten aus, das restliche Viertel sind Auswärtige: Sieben Prozent kommen vom Schurwald, also von Aichwald, Baltmannsweiler und Lichtenwald zusammen. Die Altbacher stellen fünf Prozent, der Rest verteilt sich in kleinen Anteilen auf umliegende Städte und Gemeinden, wobei auch drei Prozent Esslinger und zwei Prozent Kirchheimer zu verzeichnen sind.

Verkaufsoffene Sonntage locken 10.000 Besucher nach Plochingen

An Sonntagen ist es mit weniger als 1000 Besuchern allerdings deutlich ruhiger im Zentrum. Die verkaufsoffenen Sonntage verzehnfachen diese Zahl: Sie zögen regelmäßig 10.000 Menschen und mehr in die Marktstraße, sagt Stadtmarketing-Chef Georg Schillinger. Er ist davon überzeugt, dass viele Besucher solche regionalen Events besonders schätzen: „Man ist schnell da und kennt das Umfeld.“ Deshalb werbe man gezielt in den Nachbarorten, aber auch bei regionalen Radiosendern für den Plochinger Herbst und den Plochinger Frühling.

Die „bewährte Mischung aus Familienerlebnis, Spaß und Kulinarik“, die Schillinger für Sonntag verspricht, ist natürlich auch für die Plochinger selbst attraktiv. Sie treffen sich an diesem Tag im Zentrum und nutzen das gastronomische Angebot von Vereinen und anderen Anbietern. Auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone hat der Herbstmarkt seine Stände aufgebaut, auch Fairtrade-Produkte aus dem Weltladen kann man entdecken und an Flohmarkt-Ständen stöbern.

Premiere für Umwelt- und Energiemesse in Plochingen

Erstmals findet in diesem Jahr die Umwelt- und Energiemesse mit Info-Ständen und Vorträgen statt. Ihr Thema sind nachhaltige Energielösungen sowie kommunale Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen: Es sollen praxisnahe Konzepte aufgezeigt werden, für Häusleseigentümer ebenso wie für klimapolitisch Interessierte.

Die Messe findet im Rahmen der „Klima.Länd.Tage“ und der Wärmewochen Baden-Württemberg statt. 17 Aussteller präsentieren sich im Alten Rathaus und drumherum, unter anderem auf der Terrasse und im Messezelt an der Schorndorfer Straße. Sie informieren zur „Schwammstadt Filsgebiet“ ebenso wie zu „Zukunftsbäumen“, zu Photovoltaik, naturnahem Gärtnern oder E-Carsharing. Passend dazu gibt es Vorträge, beispielsweise zu energetischer Gebäudesanierung und ihren Fördermöglichkeiten.

Öffnungs- und Veranstaltungszeiten beim „Plochinger Herbst“

Zum „Plochinger Herbst“ sind am Sonntag von 12 bis 17 Uhr die Ladengeschäfte geöffnet und auf dem Marktplatz und in der weiteren Innenstadt allerlei Aktionen geplant.