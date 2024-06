Verkaufsoffener Sonntag in Stuttgart: Die Innenstadt im EM-Rausch

11 Bei Galeria Kaufhof gab es kleine Fußbälle umsonst. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wer am Sonntag durch die Stuttgarter Innenstadt flaniert ist, konnte mit eigenen Augen sehen, dass das Motto der Stadt zur diesjährigen Fußball-Europameisterschaft „Die ganze Stadt ein Stadion“ Wirklichkeit geworden war. Während die Königstraße sonntags sonst eher verlassen daher kommt, schien sie an diesem Tag aus allen Nähten zu platzen.

Von 13 bis 18 Uhr konnten die Stuttgarterinnen und Stuttgarter in der Innenstadt einkaufen. Der letzte verkaufsoffene Sonntag fand während der Fußball-WM 2006 und somit vor 18 Jahren statt.

EM-Shirts und Getränke hoch im Kurs

Während die großen Kaufhäuser wie das Gerber, Breuninger und Galeria Kaufhof in den Innenräumen eher rar besucht waren, waren Aktionen rund um das Thema Fußball bei den Kundinnen und Kunden sehr beliebt. So warfen beispielsweise Angestellte des Galeria Kaufhof um 15 Uhr kleine EM-Bälle in die Menge auf der Königstraße. „Die Leute sind heute nicht zum Shoppen hier und wollen auch keine großen Tüten mit in die Fanzone auf dem Schlossplatz nehmen“, sagte der Interimsgeschäftsführer der Kaufhof-Filiale, Mathias Sulz. „Gefragt sind Getränke oder ein neues T-Shirt, weil das alte nassgeschwitzt ist.“ Passend dazu verkaufte Sulz gemeinsam mit Kollegen Dosenbier für zwei Euro vor der Filiale.

Hoch im Kurs waren auch die extra für die EM entworfenen VfB-Shirts, die es im Königsbau zu kaufen gab. Mit dem Start der Europameisterschaft eröffnete der Stuttgarter Verein einen Pop-up-Laden auf der ehemaligen Fläche von Blumen Fischer. Der Leiter des Ladens, Lorenz Kafka, zeigte sich am Sonntagnachmittag begeistert von der großen Nachfrage nach der neuen Kollektion: „Besonders beliebt sind heute die Shirts mit dänischem Schriftzug, passend zum Spiel Slowenien gegen Dänemark um 18 Uhr“, so Lorenz Kafka.

Überall wird gekickt

Dass die meisten Passanten nicht zum Einkaufen, sondern für den Fußball in der Stadt waren, zeigte sich an den viel genutzten sportlichen Angeboten in den Fanzonen und an weiteren Orten in der Stadt: So stand im Gerber ein XXL-Kicker zur Verfügung, die Fassade des Kaufhaus Breuninger wurde in Kooperation mit Adidas mit großflächigen Porträts der Nationalspieler Toni Kroos, Ilkay Gündoğan und Florian Wirtz gestaltet und auf dem Marktplatz sowie dem Karlsplatz wurde gekickt – vor allem die Kinder hatten viel Freude an dem Programm.