Verkauf auch in der Region Stuttgart: Brauerei ruft alkoholfreies Bier zurück - weil es Alkohol enthalten könnte

Verkauf auch in der Region Stuttgart

1 Alkoholfreies Bier gilt als optimaler Durstlöscher. Aktuell warnt ein Hersteller jedoch vor einem seiner Getränk (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO/Michael Bihlmayer

Eine Brauerei aus Wurmlingen (Landkreis Tuttlingen) warnt vor einem seiner Getränke. Welche Flaschen vom Rückruf betroffen sind.











Link kopiert

Eine Brauerei in Baden-Württemberg hat als alkoholfrei gekennzeichnete Sixpacks zurückgerufen - weil das darin enthaltene Bier Alkohol enthalten könnte. Grund dafür ist ein Fehler bei der Etikettierung, wie die Hirsch-Brauerei Honer in Wurmlingen (Kreis Tuttlingen) am Samstag mitteilte.

Demnach sind in den Sixpacks mit der Kartonagen-Aufschrift „Hirsch Alkoholfrei Weisse“ teils auch Flaschen mit alkoholhaltigem Weißbier verpackt. Das Bier steht auch in verschiedenen Getränke-Geschäften und bei großen Supermarkt-Ketten, darunter Edeka und Rewe, im Regal – auch in der Region Stuttgart.

Waren können zurückgegeben oder umgetauscht werden

Die Brauerei Honer betont, dass das Bier in den eingepackten Einzelflaschen „für den Verzehr geeignet“ sei und „die gewohnte Qualität“ aufweise. Auch die Etiketten auf den Einzelflaschen entsprechen dem Flascheninhalt. Nur die Umverpackung auf den Sixpacks könne die „nicht dazu passenden Flaschen enthalten“.

Betroffen ist das Bier mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Januar 2025. Fehlerhafte Produkte können zurückgegeben oder in neue Ware umgetauscht werden.