Verhandlung und Urteil ohne Öffentlichkeit: Hat ein 16-Jähriger aus Ostfildern islamistische Anschläge geplant? Prozess gegen Teenager beginnt

Polizei in Ostfildern 16-Jähriger nach Körperverletzung im Januar ermittelt und festgenommen

Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen 16-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, im Januar mit mehreren weiteren Personen einen 14-Jährigen und einen 17-Jährigen in Nellingen angegriffen zu haben.