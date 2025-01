Verhältnis gilt als angespannt: Dänemark schafft umstrittene Tests für Grönländer ab

1 Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und ihr grönländischer Amtskollege Mute B. Egede Foto: dpa/Mads Claus Rasmussen

Das Verhältnis zwischen Dänemark und Grönland gilt als angespannt. Aussagen von Donald Trump haben ein Schlaglicht auf diese Beziehung geworfen. Nun kommen die Dänen einem grönländischen Wunsch nach.











Sie galten seit langem als Zankapfel im ohnehin schwierigen Verhältnis zwischen Dänen und Grönländern: Dänemark will umstrittene psychologische Tests für grönländische Eltern gänzlich abschaffen. Darüber sind sich die Regierungen in Kopenhagen und Nuuk einig geworden, wie beide Seiten mitteilten. Ein entsprechendes Gesetz soll demnach zügig verabschiedet werden, damit es bis zum 1. Mai in Kraft treten kann.

Die standardisierten Tests können von dänischen Kommunen bislang in allen Fällen verwendet werden, in denen es um die Unterbringung von Kindern außerhalb ihres Elternhauses geht. In Fällen, in denen die Eltern einen grönländischen Hintergrund haben, sollen diese Tests nun künftig nicht mehr eingesetzt werden. Stattdessen soll eine Spezialeinheit mit Fachwissen in grönländischer Sprache und Kultur zurate gezogen werden. Zurückliegende Fälle sollen zudem neu aufgerollt werden.

Die Tests standen seit langem in der Kritik

Die Tests standen seit langem in der Kritik, vorurteilsbehaftet und nicht für Grönländer geeignet zu sein, weil sie nicht an ihre Kultur und Sprache angepasst seien und dadurch ein verkehrtes Bild von der Erziehungsfähigkeit der Eltern vermitteln könnten. Beispielsweise wurden die Eltern auf Dänisch bewertet, auch wenn dies nicht ihre Muttersprache ist. Gegen die Tests war mehrfach demonstriert worden.

Grönlands Regierungschef Múte B. Egede hatte sich nach Angaben des dänischen Rundfunks Ende Dezember direkt an Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewandt, damit der Gebrauch der Tests gestoppt wird. In dem Zusammenhang sagte er demnach, dass sich die dänisch-grönländischen Beziehungen „am Gefrierpunkt“ befänden. Auch durch die jüngst immer wieder geäußerten Grönland-Begehrlichkeiten des designierten US-Präsidenten Donald Trump steht das Verhältnis unter Druck.