Vergleich mit FC Bayern und Borussia Dortmund: VfB-Coach Hoeneß verweigert die „Milchmädchenrechnung“

1 Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart haben sich für den Europapokal qualifiziert. Foto: dpa/Tom Weller

Quervergleiche mit den Halbfinalisten Dortmund und Bayern lehnt der Stuttgarter Trainer ab, doch das Ziel ist klar: die Champions League.











Link kopiert

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hat nach dem Einzug von Borussia Dortmund und Bayern München ins Halbfinale der Champions League darauf verzichtet, die Chancen seiner Mannschaft im Europapokal hochzurechnen. „Es ist nicht möglich, Quervergleiche zu ziehen“ sagte er.

Die Schwaben stehen in der Bundesliga punktgleich mit den Bayern auf Rang drei, gegen den BVB haben sie alle drei Duelle in dieser Saison gewonnen. Daraus abzuleiten, der VfB hätte es auch ins Halbfinale der Königsklasse geschafft, sei „eine Milchmädchenrechnung, die nicht aufgeht“, betonte Hoeneß.

Stuttgart spielt in der kommenden Saison auf jeden Fall in der Europa League. Ohne konkret die Königsklasse zu erwähnen, ließ Hoeneß am Donnerstag durchblicken, dass sie nun durchaus das Ziel sei. „Die Ausgangslage ist klar, die Europa League haben wir klar gemacht, wir wollen versuchen, das Ding zu Ende zu bringen.“