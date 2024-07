Vergissmichnicht in Filderstadt: Warum das Flohmarktlädle einen Nerv trifft

1 Der Flohmarktladen von Lissy und Egon Haag besteht seit zehn Jahren Foto: Caroline Holowiecki

Zehn Jahre Vergissmichnicht: Das Secondhand-Geschäft an der Ortsdurchfahrt von Bernhausen feiert sein Jubiläum. Geöffnet ist einmal im Monat, und da kommen längst nicht nur Sparfüchse.











An die Coronapandemie mit den diversen und immer neuen Beschränkungen denken die meisten Einzelhändler mit Grausen zurück. Auch Lissy und Egon Haag müssen sich an den Kopf fassen, wenn sie sich daran erinnern, wie sie zeitweise nur drei angemeldeten Menschen auf einmal Zutritt zu ihrem Laden Vergissmichnicht in Bernhausen gewähren durften. „Grundsätzlich haben wir durch Corona schon einen kleinen Einbruch gehabt“, sagt Egon Haag. Doch rückblickend hat die Pandemie dem Ehepaar auch eine kreative Idee beschert: den Verkaufsbereich an der frischen Luft. „Das ist wie ein großer Flohmarkt. Er ist während Corona entstanden und geblieben“, sagt Lissy Haag. Der Open-Air-Verkauf habe sich bewährt – und neue Kunden gebracht.