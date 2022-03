1 Kinder als Missbrauchsopfer: wehrlos und traumatisiert. Foto: dpa/Jörg Lange

Ein 44-Jähriger soll die Kinder einer befreundeten Familie missbraucht und vergewaltigt haben. Der Angeklagte schweigt vor dem Stuttgarter Landgericht.















Link kopiert

Gleich zum Prozessauftakt trifft die Vorsitzende Richterin Sina Rieberg eine überraschende Entscheidung. Sie schließt die Öffentlichkeit und damit auch die Medien zwischenzeitlich von der Verhandlung aus. Prinzipiell eine gängige wie auch sehr verständliche Maßnahme, wenn ein Fall von offenbar schwerem Kindesmissbrauch und Vergewaltigung verhandelt und ein mutmaßliches Opfer als Zeuge befragt wird – so wie am Mittwoch vor der 2. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts. Das 12-jährige Mädchen hatte ihre Aussage allerdings zuvor schon im Stuttgarter Polizeipräsidium gemacht – in einer Befragung durch das Amtsgericht.