Vergewaltigungen von Altdorf und Bempflingen: Sänger zu langer Haftstrafe verurteilt

1 Unter massiver Gewaltandrohung hatte der 38-Jährige eine Frau in einer Privatwohnung in Altdorf zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel/photothek.net

Mit beiden Frauen hatte er komplizierte Beziehungen unterhalten. Im September letzten Jahres zwang ein 38-Jähriger sie unter massiver Gewaltandrohungen zum Sex. Dafür muss er nun eine längere Haftstrafe antreten.











Link kopiert

Wegen besonders schweren Vergewaltigungen muss ein 38-jähriger Mann für sechs Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der Angeklagte, so führte die Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart aus, hatte im September 2023 in einem Waldstück bei Bempflingen zwei Frauen abwechselnd und gleichzeitig zum Sex gezwungen. Danach hatte er eine der beiden Geschädigten in der Privatwohnung der anderen in Altdorf noch einmal missbraucht.