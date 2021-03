Vergewaltigungen an Kindern in der Region Stuttgart

1 S-Bahn-Halt Wendlingen: Hier zwangen die Täter ihre Opfer am 9. März zum Aussteigen. Foto: Horst Rudel

Zwei Vergewaltigungen an Kindern beschäftigen die Polizei in der Region Stuttgart. In einem Fall hat es nun noch eine Verhaftung gegeben – ein anderer Verdächtiger hatte sich als unschuldig erwiesen.

Wendlingen/Geislingen - Das sollte nun der Richtige sein. Seit Donnerstagnachmittag sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Er soll zu den vier Tätern zählen, die am 9. März in der Nähe des S-Bahn-Halts in Wendlingen (Kreis Esslingen) eine 13-Jährige vergewaltigt und ihren 16-jährigen Begleiter derweil in Schach gehalten haben sollen. Zuvor war ein 17-Jähriger als einer der mutmaßlichen Vergewaltiger drei Tage in Haft gesessen – allerdings unschuldig.