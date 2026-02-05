Frau tritt Vergewaltiger vor Gericht gegenüber: „Tun Sie das nie wieder!“

1 Christine Ost will, dass es keine weiteren Opfer gibt. Deshalb sagt sie öffentlich vor dem Amtsgericht Esslingen aus. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Eine Frau bucht im Haman in Wernau eine Massage. Der Masseur vergewaltigt sie. Um andere Frauen zu ermutigen, über ähnliche Erfahrung zu sprechen, macht sie den Fall öffentlich.











Sie ist eine Frau, die ein selbstbestimmtes Leben lebt. Eigentlich. Seit sie vergewaltigt wurde, ist vieles anders. Aber sie will nicht schweigen. Sie holt sich in eigener Sache professionelle Hilfe. Aber sie will auch, dass die Gesellschaft über sichere Räume für Frauen diskutiert. Das Protokoll einer couragierten Gegenwehr.