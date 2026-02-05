Vergewaltigung im Hamam: Frau tritt Vergewaltiger vor Gericht gegenüber: „Tun Sie das nie wieder!“
1
Christine Ost will, dass es keine weiteren Opfer gibt. Deshalb sagt sie öffentlich vor dem Amtsgericht Esslingen aus. Foto: © sichtlichmensch/Andy Reiner

Eine Frau bucht im Haman in Wernau eine Massage. Der Masseur vergewaltigt sie. Um andere Frauen zu ermutigen, über ähnliche Erfahrung zu sprechen, macht sie den Fall öffentlich.

Sie ist eine Frau, die ein selbstbestimmtes Leben lebt. Eigentlich. Seit sie vergewaltigt wurde, ist vieles anders. Aber sie will nicht schweigen. Sie holt sich in eigener Sache professionelle Hilfe. Aber sie will auch, dass die Gesellschaft über sichere Räume für Frauen diskutiert. Das Protokoll einer couragierten Gegenwehr.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.