1 Einem 48-jährigen Esslinger werden schwerste Sexualstraftaten vorgeworfen. Am Mittwoch begann der Prozess gegen ihn vor dem Stuttgarter Landgericht. Foto: dpa/Uli Deck

Ist er ein Vergewaltiger oder Opfer einer Intrige? Seit Mittwoch muss sich ein 48-jähriger Esslinger vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Ihm wird schwerer sexueller Missbrauch in 102 Fällen vorgeworfen.

Stuttgart - Die sechs Monate in Untersuchungshaft hat der Angeklagte genutzt. Er hat seine Lebensgeschichte aufgeschrieben, die mit der Geburt in einem türkischen Dorf beginnt, ihn auf ein Gymnasium nach Istanbul führt, dann aber nicht wie geplant für ein Volkswirtschaftsstudium an die dortige Universität, sondern 1994 zum Arbeiten nach Deutschland.