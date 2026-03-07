Verfolgungsjagd in Reutlingen: 18-Jähriger rast in Mercedes AMG G 63 der Polizei davon

1 Der 18-Jährige war in einem Mercedes AMG G 63 unterwegs. (Symbolbild) Foto: imago images/Stefan Zeitz

Einer Polizeistreife fällt ein 18-Jähriger in einem Mercedes AMG G 63 auf, der durch Reutlingen rast. Die Beamten wollen ihn kontrollieren, doch der junge Mann gibt Gas.











Link kopiert

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht zum Samstag mit seinem Mercedes AMG G 63 vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei waghalsig durch die Reutlinger Innenstadt gerast sein. Die Beamten konnten den jungen Mann schließlich kontrollieren und den Führerschein einbehalten.

Wie die Polizei meldet, wurde eine Streifenbesatzung gegen 0.35 Uhr in der Sondelfinger Straße auf den Mercedes aufmerksam, der den Polizisten entgegenfuhr. Daraufhin wollten die Beamten den Fahrer kontrollieren. Doch bereits während des Wendemanövers des Streifenwagens soll der 18-Jährige sein hochmotorisiertes Fahrzeug in renntypischer Manier beschleunigt haben und auf die Schieferstraße in Richtung Tübingen eingebogen sein.

Der junge Mann sei mit weit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, bevor er in die Sickenhäuser Straße abbog. Der Streifenwagen konnte schlussendlich im Wohngebiet auf das Fahrzeug aufschließen und den jungen Mann kontrollieren. Den Führerschein des in der Probezeit befindlichen 18-Jährigen stellten die Polizeibeamten noch vor Ort sicher.