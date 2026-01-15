Verfolgungsjagd in Nürtingen: 44-Jähriger flüchtet in Sprinter vor Polizeikontrolle

1 Die Polizei konnte den Sprinter des Mannes nach einer Verfolgungsjagd schließlich stoppen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Ein 44-Jähriger hat sich in der Nacht zum Donnerstag bei Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er wurde schließlich vorläufig festgenommen.











﻿ Ein 44-Jähriger hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Nürtingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann ist nach gegen 1 Uhr am Wanderparkplatz im Tiefenbachtal aufgefallen und sollte kontrolliert werden, berichtet ein Sprecher der Polizei

Eine Streife näherte sich dazu Mann, der mit einem Mercedes-Benz Sprinter unterwegs war. Er beschleunigte daraufhin stark und fuhr über die K1243 in Richtung Stadtgebiet und weiter nach Braike. Mehrere Streifen forderten ihn wiederholt zum Anhalten auf, worauf der Fahrer aber nicht reagierte.

An der Einmündung Neuffener Straße und Rotenbergstraße wich er einem Streifenwagen aus, der halb auf der Fahrbahn stand und fuhr deshalb über den Gehweg weiter. Kurz darauf stoppten Einsatzkräfte den Sprinter in der Nähe. Sie nahmen den Mann fest. Er leistete dagegen kurz Widerstand und verletzte sich leicht.

Außerdem stellten die Beamten bei der Kontrolle mehrere Verstöße fest. Zum Einen war das Fahrzeug Ende 2025 von Amts wegen stillgelegt worden. Die angebrachten Kennzeichen gehörten zudem nicht zu dem Sprinter. Im Laderaum lagerten mehrere Raummeter gespaltenes Holz. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Mann wieder frei. Die Polizei ermittelt zur Herkunft der Kennzeichen und des Holzes. Zeugen zur Fahrweise oder Gefährdung bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 07 02 2 / 92 24 0 zu melden.

ES): Vor Verkehrskontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich ein Fahrzeugführer bei Nürtingen einer Verkehrskontrolle entzogen. Eine Streifenwagenbesatzung näherte sich gegen ein Uhr dem 44-Jährigen beim Wanderparkplatz im Tiefenbachtal, woraufhin dieser mit seinem Sprinter die Flucht ergriff. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Beschuldigte auf der K1243 in Richtung Stadtgebiet und dort weiter in Richtung Stadtteil Braike. Trotz mehrfacher Aufforderung mehrerer eingesetzter Streifenwagenbesatzungen stoppte der Fahrzeuglenker seinen Sprinter nicht. An der Einmündung Neuffener Straße / Rotenbergstraße wich der Mann einem halb auf der Fahrbahn abgestellten Streifenwagen über den Gehweg aus. Der 44-Jährige konnte jedoch kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe angehalten und zunächst festgenommen werden. Hierbei leistete er kurzzeitig Widerstand, in dessen Folge er leicht verletzt wurde. Bei der Kontrolle konnte durch die Streifenwagenbesatzung festgestellt werden, dass das Fahrzeug Ende 2025 von Amts wegen stillgelegt wurde. Die angebrachten Kennzeichen stimmten nicht mit dem Fahrzeug überein. Des Weiteren stellte die Streifenwagenbesatzung mehrere Raummeter gespaltenes Holz im Fahrzeug fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freiem Fuße entlassen. Ermittlungen zur Herkunft der Kennzeichen und auch des Holzes stehen noch aus. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Fahrzeuglenkers machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022 / 9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (am)