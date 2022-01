Verfolgungsjagd in Neckartenzlingen

6 Nachdem der Tatverdächtige in die Erms gesprungen war musste der Polizist die Verfolgung beenden. Foto: /SDMG

In Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) ist es am Mittwochabend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei gekommen. Ein Graffiti-Sprayer sprang auf der Flucht vor der Polizei in die Erms.















Link kopiert

Neckartenzlingen - Bei der Fahndung nach einem Graffiti-Sprayer am Mittwochabend ist es zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei gekommen. Der Graffiti-Sprayer ist auf seiner Flucht in die Erms gesprungen und hat so einen größeren Fahndungseinsatz ausgelöst.

Nach Angaben der Polizei hatte ein Zeuge gegen 18.40 Uhr beobachtet, wie eine männliche Person das Wartehäuschen der Bushaltestelle in der Ostpreußenstraße mit einem Schriftzug besprühte, worauf er die Polizei verständigte. Der Tatverdächtige wurde anschließend von einer Polizeistreife an einer Bushaltestelle in der Metzinger Straße ausfindig gemacht.

Nachdem der mutmaßliche Sprayer den Streifenwagen gesehen hatte ergriff er sofort die Flucht. Ein Polizeibeamter eilte dem Flüchtenden zu Fuß über angrenzende Grünflächen hinterher. Als der Tatverdächtige auf der Flucht kurzerhand in die nahe liegende Erms gesprungen war, musste der Beamte seine Verfolgung abbrechen.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Tatverdächtige durch den Sprung ins Wasser in einer Notlage befindet, wurden für Such- bzw. Rettungsmaßnahmen die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG alarmiert. Außerdem kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Im Verlauf der Suchmaßnahmen ergaben sich Hinweise, dass der Tatverdächtige im Bereich der Haldenstraße unversehrt ans Ufer gelangt und aus dem Fluss gestiegen war. Die Suchmaßnahmen wurden deshalb gegen 20 Uhr wieder eingestellt.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: circa 16 bis 20 Jahre alt, circa 180 cm groß, er trug eine schwarze Jogginghose sowie eine khakifarbene Jacke, außerdem trug er einen Rucksack sowie eine Bauchtasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/92240, zu melden.