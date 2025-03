Verfolgungsjagd in Kirchheim: Rabiater Ladendieb greift Detektiv an

1 Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem rabiaten Ladendieb blieb erfolglos. Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Polizei sucht nach einem 50 bis 60 Jahre alten Mann, der am Samstagnachmittag einen stattlichen Einkauf in einem Supermarkt mitnehmen wollte, ohne zu bezahlen. Als ihn ein Ladendetektiv zu stellen versuchte, wurde er von dem Dieb attackiert.











Ein unbekannter Mann hat laut Polizei am Samstag gegen 13.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Dettinger Straße Waren im Wert von mehr als 300 Euro in seinen Einkaufswagen geladen und sich ohne zu bezahlen aus dem Staub gemacht. Mit seinen Überwachungskameras hatte ein Ladendetektiv den Mann beobachtet und vor dem Geschäft angehalten. Als er den Unbekannten zur Rede stellte, stieß der den Detektiv mehrfach weg, beleidigte ihn und machte sich aus dem Staub. Dann flüchtete er ohne das Diebesgut in Richtung Bahngleise und nahm unterwegs einen mehrere Kilogramm schweren Stein an sich.

Der Detektiv folgte dem Tatverdächtigen mit Sicherheitsabstand und forderte ihn im Bereich Bleicherwiesen erneut auf, stehen zu bleiben, worauf der Unbekannte den Stein unvermittelt in Richtung seines Verfolgers warf und flüchtete. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Der Tatverdächtige soll 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkelbraune kurze Haaren, trug Brille, einen grauen Pulli, dunkle Hose und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle.