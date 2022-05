1 Es ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 38-Jährige vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert haben könnte. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 38-jähriger Autofahrer hat sich am Sonntagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, weil er sich einer Verkehrskontrolle entziehen wollte. Dabei leistete er sich gleich mehrere weitere Vergehen. Die Polizei sucht Zeugen.















Beamte der Polizei haben am Sonntagabend einen 38-jährigen Autofahrer vorläufig festgenommen, der in der Kirchheimer Innenstadt vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Der 38 Jahre alte Mann war laut Polizei gegen 18.50 Uhr mit seinem 1er-BMW in der Hegelstraße unterwegs und in eine Hofeinfahrt eingebogen. Eine Polizeistreife wollte dort eine Verkehrskontrolle bei ihm durchführen. Der Mann setzte jedoch sein Auto zurück, beschädigte dabei den Streifenwagen und flüchtete von der Unfallstelle.

Über rote Ampel gefahren und Fußgänger gefährdet

An der Einmündung in die Stuttgarter Straße fuhr er über eine rote Ampel und setzte seine Fahrt entgegen der Einbahnstraße in der Annabergstraße fort. Hierbei gefährdete er nach Angaben der Polizei eine bislang unbekannte Person, die zu Fuß dort unterwegs war und dem BMW ausweichen musste. Deutlich zu schnell fuhr der BMW-Fahrer laut Polizei weiter und missachtete sämtliche Anhaltezeichen und Signale der Beamten.

Fahrer muss Blutprobe und Führerschein abgeben

In der Stuttgarter Straße parkte er schließlich auf dem Zufahrtsweg zu einem Wohngebäude. Die Polizei nahm den 38-Jährigen beim Aussteigen vorläufig fest. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich Anhaltspunkte, dass der 38-Jährige vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert haben könnte. Er musste deshalb eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben. An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte der gefährlichen Fahrweise des BMW-Fahrers, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.