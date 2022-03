1 Der 23-Jährige und ein Mitfahrer konnten später gefasst werden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 23-Jähriger Autofahrer ist in der Nacht zum Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Wie sich später herausstellte, hat er unbefugt das Auto eines Angehörigen genutzt.















Link kopiert

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht zum Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Nach Angaben der Polizei war er unbefugt mit einem Auto eines Angehörigen unterwegs. Der Polizeistreife war um kurz vor drei in der Echterdinger Straße das Auto aufgefallen. Als die Beamten den Wagen kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsmitte Bernhausen. An der Einmündung der Nürtinger Straße kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Mehrere Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß. Der 23-Jährige und ein Mitfahrer konnten später gefasst und kontrolliert werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.