1 Der Rollerfahrer ignorierte die Aufforderung der Polizei, anzuhalten. Foto: Phillip Weingand/StZ

Polizisten wollen in Waiblingen einen mit zwei Personen besetzten Motorroller kontrollieren. Statt anzuhalten, fährt der Roller in Richtung Fellbach davon.















Ein unbekannter Fahrer eines Motorrollers hat sich am Dienstagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Gegen 10.30 Uhr wollte die Besatzung eines Streifenwagens an der Alten Bundesstraße in Waiblingen einen mit zwei Personen besetzten Motorroller kontrollieren. Die Anhaltezeichen der Polizisten ignorierte dieser jedoch, statt dessen fuhr er in Richtung Fellbach davon. An der Kreuzung mit der Westumfahrung soll er sogar eine rote Ampel missachtet und dadurch andere Autofahrer gefährdet haben.

Letztlich gelang es dem Rollerfahrer, dem Polizeiauto zu entkommen, indem er durch Grünanlagen fuhr, wohin der Streifenwagen ihm nicht mehr folgen konnte. Zur Beschreibung des Rollerfahrers ist nur bekannt, dass er einen weißen, sein Sozius einen roten Helm trug. Hinweise, die zu ihrer Identifizierung beitragen könnten, werden von der Verkehrspolizei Backnang unter 0 73 61/58 00 entgegengenommen. Melden können sich auch Zeugen der Verfolgungsjagd sowie Autofahrer, die gefährdet wurden.