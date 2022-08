1 Die Jugendlichen flüchteten, als die Beamten sie kontrollieren wollten (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Die Polizei will am Freitag zwei Jugendliche auf einem Roller kontrollieren. Die Teenager ergreifen die Flucht. Später stellt sich heraus, dass das Fahrzeug gestohlen wurde.















Mit einem zuvor gestohlenen Roller sind am Freitag zwei Jugendliche in der Stuttgarter Innenstadt vor der Polizei geflüchtet. Laut Bericht der Polizei wollten zwei Beamte den Rollerfahrer und seinen Sozius gegen 19.30 Uhr in der Katharinenstraße kontrollieren. Doch die Teenager flüchteten zunächst Richtung Konrad-Adenauer-Straße und anschließend über mehrere Straßen im Innenstadtbereich. Dabei missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln und fuhr zeitweise auch entgegen der Fahrtrichtung.

Die Beamten verloren das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen. Sie fanden den zurückgelassenen Roller schließlich im Bereich der Weberstraße auf Höhe der Rosenstraße. Fahrer und Mitfahrer waren offenbar zu Fuß geflüchtet. Ebenfalls in der Weberstraße wurden ein Helm und in der Charlottenstraße die vom Fahrer getragene Jacke aufgefunden. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Motorroller kurz zuvor in der Vogelsangstraße im Stuttgarter Westen gestohlen worden.

So werden die Jugendlichen beschrieben

Von den Jugendlichen liegt eine Beschreibung vor. Der Fahrer soll zwischen 14 und 15 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß sein sowie kurze schwarz-gelockte Haare haben. Getragen habe er die aufgefundene schwarze Jacke mit hellem Fellbesatz sowie eine dunkle Hose.

Sein Mitfahrer soll zwischen 15 und 16 Jahre alt und 1,65 bis 1,70 Meter groß sein, schwarze Haare haben und mit einer blauen Jacke bekleidet gewesen sein. Zeugen oder möglicherweise Gefährdete werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 33 00 beim zuständigen Polizeirevier zu melden.