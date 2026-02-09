Verfolgungsfahrt im Kreis Esslingen: „Waghalsige Fahrmanöver“ – 38-jähriger VW-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle

1 Ein 38-jähriger Polo-Fahrer hat sich eine Verfolungsfahrt mit der Polizei geliefert (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein 38-jähriger VW-Polo-Fahrer will sich am Montag in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) einer Polizeikontrolle entziehen und flieht. Die Polizei kann ihn wenig später stellen.











Link kopiert

In der Nacht zum Montag hat sich ein 38-jähriger VW-Polo-Fahrer in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Zuvor hatte er versucht, sich gegen 0.15 Uhr einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann den Beamten auf der Stuttgarter Straße im Stadtteil Ötlingen aufgefallen. Er schaltete während der Fahrt das Fahrzeuglicht aus – offenbar, um der beabsichtigten Kontrolle zu entgehen –, und bog anschließend abrupt in eine Seitenstraße ab.

Laut Polizei setzte der 38-Jährige seine Fahrt mit weiteren, teils waghalsigen Fahrmanövern fort. Aus Sicherheitsgründen brach die Streife die unmittelbare Verfolgung schließlich ab. Wenig später beobachteten die Beamten, wie der Mann seinen Wagen bei den Sportanlagen abstellte und zu Fuß flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnten sie ihn vorläufig festnehmen und zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit auf das Polizeirevier bringen. Bei der Kontrolle händigte der 38-Jährige einen mutmaßlich gefälschten Führerschein aus. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.