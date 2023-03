Aufarbeitung der NS-Zeit in der Region Der willfährige Henker der Nazis

Am 24. Februar 1943 wurden 20 Menschen am heutigen Landgericht in Stuttgart von Scharfrichter Johann Reichhart hingerichtet. Sie waren Opfer der willkürlichen Justiz des NS-Regime. Alfred Hottenträger aus Baltmannsweiler hat ihre Schicksale untersucht.