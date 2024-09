Verfolgung in Kirchheim: Unbekannter Rollerfahrer flüchtet vor Polizei – Zeugen gesucht

1 Als eine Streifenwagenbesatzung den Unbekannten gegen 22 Uhr kontrollieren wollte, raste er davon. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Christian Grube

In der Nacht zum Montag flüchtet in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ein Unbekannter auf seinem Roller vor der Polizei. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.











Die Polizei fahndet nach einem noch unbekannten Rollerfahrer, der am Sonntagabend in Kirchheim (Kreis Esslingen) vor einer Kontrolle flüchtete. Wie die Polizei berichtet, fuhr er dabei deutlich zu schnell und auch über eine Rote Ampel.

Beamte wollten den Unbekannten gegen 22 Uhr in der Stuttgarter Straße kontrollieren. Anstatt den Anhaltesignalen Folge zu leisten, beschleunigte er stark und raste davon. Er bog in die Wielandstraße ab und fuhr über die Straße Heimenwiesen weiter. Als er die Zähringer Straße überquerte, fuhr er ohne zu bremsen über die für ihn Rot zeigende Ampel und fuhr weiter in die Schöllkopfstraße. Auf Höhe des Bahnhofs verloren die Beamten ihn aus den Augen. Nun bittet die Polizei unter der Telefonnummer um Hinweise zu dem Raser. Er trug am Oberkörper schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm, dazu einen helle Jeanshose und weiße Sneaker. Unterwegs war er auf einem schwarzen Kraftrad der Marke MBK.