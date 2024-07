Verfahren vor dem Stuttgarter Landgericht: Sexueller Missbrauch von Kindern – Mann zu Bewährungsstrafe verurteilt

1 Ein 54-Jähriger wird wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Foto: pa

Ein 54-Jähriger wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 35 Fällen vom Stuttgarter Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Übergriffe auf seine Stieftochter haben sich vor über 15 Jahren in Esslingen ereignet.











Das Landgericht Stuttgart hat einen 54-jährigen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in 35 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Das teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Ereignet haben sich die Taten laut Anklage in einer Esslinger Wohnung in den Jahren 2008 bis 2009, wo der Mann gegenüber der Tochter seiner damaligen Partnerin übergriffig geworden ist. Das Mädchen war sieben und acht Jahre alt. Der Verurteilte, der im Rems-Murr-Kreis wohnt, wurde 2013 zu einer siebenjährigen Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt, die er vollständig verbüßt hat. Seit seiner Freilassung 2020 steht er bis auf Weiteres unter Führungsaufsicht und erfüllt Auflagen. Er darf keinen Kontakt zu Mädchen unter 16 Jahren haben und sich Orten nicht nähern, an denen sich typischerweise Kinder aufhalten. Laut seinem Bewährungshelfer kommt der Mann dem nach.