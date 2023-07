1 Geben beim VfB Stuttgart in den Vereinsgremien den Ton an: Rainer Weninger (links), der Vorsitzende des Vereinsbeirats, und Claus Vogt, der Präsident Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Michael Reichl und Co. wollen beim VfB Satzungsänderungen herbeiführen, um die Mitgliederrechte zu stärken. Wir erklären, wie das laufen soll – und was der Hauptinitiator bezweckt.















Michael Reichl rechnet schon bald mit einem Anruf des VfB Stuttgart. Um über die von ihm eingereichten Anträge auf Satzungsänderung zu reden. Sechs an der Zahl sind es, die alle nur ein Ziel haben: die Rechte der Vereinsmitglieder zu stärken. Monatelang hat sich der Hauptinitiator mit Fabian Lang (beide wurden 2021 nicht in den Vereinsbeirat gewählt, engagieren sich aber in Projekten) und 13 weiteren Personen mit der Thematik beschäftigt, darunter zwei Anwälte. Die Ergebnisse ihrer Arbeit haben sie fristgerecht an den VfB geschickt. Dort sind sie zunächst auf Wohlwollen gestoßen.