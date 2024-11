Vereinspolitik beim VfB Stuttgart: Sinneswandel bei Dietmar Allgaier – er will VfB-Präsident bleiben

1 Gekommen, um zu bleiben? Dietmar Allgaier, der Interimspräsident des VfB Stuttgart, hat eine persönliche Entscheidung getroffen. Foto: Baumann/Julia Rahn

Natürlich bereitet es ihm ungeheuren Spaß. Vom ersten Tag an. Daraus hat Dietmar Allgaier nie einen Hehl gemacht, seit er im vergangenen August zum Interimspräsidenten des VfB Stuttgart durch den Vereinsbeirat bestellt wurde. Der 58-Jährige genießt seine Repräsentationsaufgaben, sei es in Auswärtsspielen bei Real Madrid und Juventus Turin in der Champions League oder beim Doublegewinner Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga.