Vereinspolitik beim VfB Stuttgart: Finanzielle Verfehlungen verursachen großen Ärger beim VfB

1 Unter dem roten Clubdach beim VfB Stuttgart gibt es Ärger. Foto: Baumann

Die Vereinsgremien sowie die Schiedsrichterabteilung des Fußball-Bundesligisten beschäftigen sich mit Geld, das nicht richtig verbucht und korrekt abgerechnet wurde. Auch die Staatsanwaltschaft ist involviert.











Link kopiert

In der Schiedsrichterabteilung des VfB Stuttgart rumort es gewaltig. Hintergrund sind vor allem finanzielle Verfehlungen, die kürzlich bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart zur Anzeige gebracht wurden. Im Zentrum der Vorwürfe steht Kai Engler, der mittlerweile als Abteilungsleiter zurückgetreten ist, aber noch dem Vereinsbeirat des Fußball-Bundesligisten angehört. Für viele Beteiligte ein großes Ärgernis. Nun sollen die Mitglieder aus der Schiedsrichterabteilung an diesem Donnerstag über die aktuellen Entwicklungen informiert werden.