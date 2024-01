Vereinsloser Profi: „Der Fußball fehlt mir“

1 Marvin Plattenhardt in der vergangenen Saison im Duell mit dem VfB Stuttgart. Foto: Baumann

Marvin Plattenhardt aus Frickenhausen ist in der anstehenden Transferphase offen für einen neuen Verein. Dazu äußert er sich im Interview.











Marvin Plattenhardt und Hertha BSC Berlin, das war eine für das heutzutage so schnelllebige Fußballgeschäft ungewöhnlich lang anhaltende Beziehung. Nach neun Jahren hat der siebenmalige Nationalspieler und WM-Teilnehmer 2018 aus Frickenhausen mit Familienanschluss in Berkheim allerdings seine Zelte bei der „alten Dame“ abgebrochen – auch, weil das ihm vorgelegte Angebot nicht dem entsprach, was er sich vorgestellt hatte. Seither ist er vereinslos, kümmert sich mit seiner Frau um die gemeinsame Firma, die eine Milchalternative aus Pistazien anbietet. Seine Karriere beendet hat er aber noch nicht. Eine Weiterführung dieser im Ausland liegt für den künftigen Familienvater, dessen Cousin Timo Durst beim Drittligisten TSV Neuhausen Handball spielt, zudem im Bereich des Möglichen. „Man muss es nehmen, wie es kommt“, sagt der bald 32-Jährige.