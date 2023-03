1 Ellen Strauß-Wallisch am Klavier und die Lehramtsanwärterin Nina Fischer stimmen mit den Hochdorfer Grundschulkindern in der Singpause Quatsch- und Mutmach-Lieder an. Foto: Roberto Bulgrin

Gesangsvereine und Schulen kooperieren im Kreis Esslingen bei dem Programm „Tschakka – singen macht stark“. Mutmach- und Quatschlieder sind besonders beliebt.















Aus voller Kehle singen die Erstklässler: „Hallo Leute, wir sind da, hallo Leute, wir sind da“ – und winken fröhlich im Takt der Klavierbegleitung. Wenn in der Hochdorfer Breitwiesenschule die Singpause auf dem Stundenplan steht, wird es laut und bunt im Foyer. Mutmach- und Quatschlieder, Osterhasenrap und auch einige Technikübungen gehören zum Programm unter der Überschrift „Tschakka – singen macht stark“, das Ellen Strauß-Wallisch und Matthias Wallisch vom Chorverband Karl Pfaff im Kreis Esslingen initiiert haben. Inzwischen bieten 20 Schulen im Kreis Esslingen das Programm mithilfe von Kooperationspartnern an. In Hochdorf ist das der Gesangverein Frohsinn.