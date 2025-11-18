Gemeinnützigkeit in Stuttgart: Wie die AfD Vereine und Ehrenamtliche ins Visier nimmt
1
Vertreter der AfD betonen, dass sie sich für eine „geistige Offenheit“ in Stuttgarter Vereinen einsetzen würden. Doch Ehrenamtliche fühlen sich unter Druck gesetzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Der AfD-Fraktion im Gemeinderat sind manche Vereine in Stuttgart zu „woke“. Dürfen sich Ehrenamtliche noch politisch äußern, oder müssen sie um die Gemeinnützigkeit bangen?

Eigentlich diskutiert Malik Zighmi mit den Besuchern des Stadtteilkinos in Botnang am liebsten über Filme. In den vergangenen Wochen liefen in der Spielstätte im Bürgerhaus neben verschiedenen Blockbustern und Arthouse-Filmen auch mal kontroverse Streifen wie „The Substance“ – ein Body-Horrorfilm. Doch was bei Ehrenamtlichen wie Zighmi derzeit mehr Unbehagen auslöst als Filme mit explodierenden Körpern, sind die Angriffe der Stuttgarter AfD-Fraktion auf ihren Verein.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.