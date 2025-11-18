Gemeinnützigkeit in Stuttgart: Wie die AfD Vereine und Ehrenamtliche ins Visier nimmt

Wie die AfD Vereine und Ehrenamtliche ins Visier nimmt

1 Vertreter der AfD betonen, dass sie sich für eine „geistige Offenheit“ in Stuttgarter Vereinen einsetzen würden. Doch Ehrenamtliche fühlen sich unter Druck gesetzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Der AfD-Fraktion im Gemeinderat sind manche Vereine in Stuttgart zu „woke“. Dürfen sich Ehrenamtliche noch politisch äußern, oder müssen sie um die Gemeinnützigkeit bangen?











Link kopiert

Eigentlich diskutiert Malik Zighmi mit den Besuchern des Stadtteilkinos in Botnang am liebsten über Filme. In den vergangenen Wochen liefen in der Spielstätte im Bürgerhaus neben verschiedenen Blockbustern und Arthouse-Filmen auch mal kontroverse Streifen wie „The Substance“ – ein Body-Horrorfilm. Doch was bei Ehrenamtlichen wie Zighmi derzeit mehr Unbehagen auslöst als Filme mit explodierenden Körpern, sind die Angriffe der Stuttgarter AfD-Fraktion auf ihren Verein.