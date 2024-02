Modelleisenbahn-Club Esslingen: Nach schweren Zeiten will der MEC nun Interessierte begeistern

4 Genießen ihr Hobby in vollen Zügen: Markus Heinrich, Klaus Bommer, Michael Kurz, Alexander Heinzmann und Roland Rotter vom Modelleisenbahn-Club Esslingen. Foto: Roberto Bulgrin

Sie wollten nicht aufs Abstellgleis: Der Modelleisenbahn-Club Esslingen hat schwere Zeiten hinter sich. Nun haben die Mitglieder alle Schwierigkeiten gemeistert und laden am 3. und 4. März zu ihrer Modellbahn-Ausstellung nach Altbach ein.











Nun sind sie am Zug. Die Mitglieder des Modelleisenbahn-Clubs Esslingen haben schwierige Zeiten hinter sich. Doch nun haben sie ihren Verein wieder aufs richtige Gleis gebracht. Nun wollen sie, dass die Bahn so richtig abgeht und laden am Wochenende vom 2. und 3. März zu ihrer Modellbahn-Ausstellung in die Gemeindehalle nach Altbach ein.