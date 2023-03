Vereine in Esslingen

1 Tradition in schmuckem Design: Die Fahne aus dem Jahr 1891 ist ein wichtiger Teil der langen Vereinsgeschichte des Liederkranzes Mettingen. Foto: Michael Saile Fotografie

Sie können ein Lied von Tradition, Brauchtum und Historie singen: Der Liederkranz Mettingen ist der älteste Verein in dem Esslinger Stadtteil. Zwei Fahnen aus den Jahren 1841 und 1891 erzählen von der bewegten Vereinsgeschichte.















Sie gaben dem Verein eine besondere Note: Mit zwei bemalten und bestickten Fahnen aus den Jahren 1841 und 1891 zeigt der Liederkranz Mettingen Flagge. Die Banner markieren wichtige Stationen der Geschichte des ältesten Vereins in dem ehemaligen Filialort und heutigen Esslinger Stadtteil. Die schmucken Fahnen sind ab Dienstag, 7. März, im Stadtmuseum „Gelbes Haus“ am Hafenmarkt in Esslingen zu sehen.