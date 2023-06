1 Die Opernsängerin Gudrun Kohlruss bietet Hilfe für afrikanische Frauen. Foto: privat

Das Team des Vereins Unbroken aus Stuttgart geht in die Flüchtlingsunterkünfte und bietet Frauen Hilfe an, die unter gesundheitlichen und psychischen Folgen durch ihre Beschneidung leiden.















Link kopiert

Die weibliche Genitalverstümmelung im Kindesalter bereitet den Frauen ein Leben lang Probleme. Davon betroffen sind viele Geflüchtete, die hier in Deutschland leben und sich aus Scham oder Unwissenheit nicht in eine Frauenarztpraxis trauen. Gudrun Kohlruss, die seit über 20 Jahren gegen die weibliche Beschneidung in den westafrikanischen Ländern kämpft, hat nun den Verein Unbroken gegründet, der in Stuttgart betroffene Frauen besucht und Hilfen anbietet.