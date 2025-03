Verein für Körperbehinderte Esslingen: „Er lebt in einer glücklichen Welt“ – Wie Markus Pelkmann an der Zukunft seines behinderten Sohnes arbeitet

Malteser betreuen Kinder im Kreis Esslingen Spielzeit entspannt die „Kita-strophe“ – Hilfe für berufstätige Eltern

Mit dem „Offenburger Modell“ hat der Malteser-Hilfsdienst ein Konzept gefunden, um gekürzte Betreuungszeiten in Kindertagesstätten abzufedern. Geschulte Mitarbeitende betreuen die Kinder in den Randzeiten. In Nürtingen, Ostfildern und Aichtal klappt das.