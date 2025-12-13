Verein aus Köngen: Hoffnungsbären feiern Geburtstag – „Sie schenken den Patienten unheimlich viel“

1 Jeder Hoffnungsbär ist ein Unikat. Foto: kd

Ob krebskranke Kinder oder Senioren mit Demenz: Das Köngener Hilfsprojekt hat weite Kreise gezogen – und spendet Trost in vielen Institutionen in ganz Süddeutschland.











Manchmal braucht es keine großen Worte – nur ein kleines Herz aus Stoff, das Wärme spendet – bereits seit zehn Jahren bringt das Projekt Hoffnungsbären des Köngener gemeinnützigen Vereins „LifeCommunity“ Menschen zusammen. Die Idee: Kinder und Erwachsene gestalten liebevoll Teddybären, die wiederum anderen Menschen Trost, Mut und Hoffnung schenken sollen.