Verdi-Warnstreik am Mittwoch: Sechs Flüge in Stuttgart gestrichen

Sechs Flüge in Stuttgart gestrichen

Verdi-Warnstreik am Mittwoch

1 Das Bodenpersonal der Lufthansa streikt. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Neuer Verdi-Warnstreik am Mittwoch: Mehr als 100 000 Passagiere könnten von einem Ausstand bei der Lufthansa betroffen sein. Im Südwesten sind die Folgen bislang überschaubar.











Wegen des Verdi-Warnstreiks beim Bodenpersonal der Lufthansa fallen am Stuttgarter Flughafen sechs Flüge aus. Nach aktuellem Stand sind alle vier Flüge der Lufthansa, die am Mittwoch zwischen der Landeshauptstadt und Frankfurt vorgesehen waren, gestrichen, wie eine Flughafensprecherin am Dienstag mitteilte. Zudem wurden zwei der vier Flüge nach München gestrichen. Passagieren riet sie, sich auf der Webseite des Flughafens über ihre Verbindungen zu informieren.

Am Flughafen Friedrichshafen waren nach eigenen Angaben für Mittwoch drei Lufthansa-Abflüge geplant, allesamt nach Frankfurt. Zuletzt waren keine Flugstreichungen bekannt. Dazu könne es aber kurzfristig kommen. Der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ist von dem Warnstreik nicht betroffen.

Zahlreiche Lufthansa-Standorte betroffen

Vom Warnstreik betroffen sind die Lufthansa-Standorte Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Mehr als 100.000 Passagiere sind der Lufthansa zufolge von den Folgen eines Sonderflugplans betroffen. Hintergrund des Warnstreiks sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden unter anderem bei Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Verdi will mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.