1 Am Stuttgarter Flughafen wird am Freitag erneut gestreikt. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Am Stuttgarter Flughafen geht für Passagiere am Freitag gar nichts. Die Gewerkschaft Verdi legt den Flughafen mit einem Warnstreik lahm.















Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat den Stuttgarter Flughafen wie erwartet in die Knie gezwungen. Der Warnstreik habe wie angekündigt in den frühen Morgenstunden begonnen, teilte der bei Verdi in Baden-Württemberg für die Luftfahrt zuständige Jan Bleckert auf Anfrage am Freitagmorgen mit. In Stuttgart hätten die Beschäftigten um Mitternacht ihre Arbeit niedergelegt, in Karlsruhe/Baden-Baden gegen 5 Uhr. „Es läuft zwar jetzt erst an, aber wir sehen schon, dass es ein voller Erfolg wird“, sagte Bleckert.

Der Stuttgarter Flughafen hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass kein regulärer Flugbetrieb stattfinden werde. Der Airport empfahl den rund 20.000 betroffenen Passagieren, sich bei ihren Fluglinien zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen. Es könnten nur Sicherheitslandungen, medizinische und militärische Flüge durchgeführt werden. Nach Angaben der Gewerkschaft wurden in Stuttgart rund 2000 Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen. Bleckert ging davon aus, dass sich im Laufe des Tages etwa 800 Beschäftigte beteiligen werden.

Lange Wartezeiten in Baden-Baden

Die Gewerkschaft hatte auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden zum Warnstreik aufgerufen. Dort sollten die Flugzeuge aber abheben, wie der Flughafen im Vorfeld mitteilte. Es könne jedoch zu längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen kommen, sagte Geschäftsführer Uwe Kotzan. Passagiere sollten entsprechend mehr Zeit einplanen und sich noch vor der Reise über ihren Flugstatus informieren. Von „erheblichen Auswirkungen“ sprach hingegen Bleckert.

Hintergrund für die Warnstreiks sind laut Verdi Verhandlungen zur Bezahlung in der Luftsicherheitsbranche sowie der Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. „Ohne bessere Arbeitsbedingungen finden wir nicht mehr genügend Menschen, die bereit sind, diese Berufe am Boden zu ergreifen“, sagte die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, Hanna Binder. Ohne diese Tätigkeiten gebe es keinen sicheren und zuverlässigen Luftverkehr in Deutschland. Die Arbeit müsse deutlich attraktiver gemacht werden.

Zuletzt hatte Verdi am 17. Februar am Stuttgarter Flughafen zum Warnstreik aufgerufen. Auch damals wurde der Flughafen lahmgelegt.