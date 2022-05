25-Jährigen in Neuffen mit Messer am Hals verletzt

1 Der Tatverdächtige stellte sich dann am Donnerstagmorgen selbst bei der Polizei und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sven Hoppe

Ein 19 Jahre alter Mann soll einen 25-Jährigen Kontrahenten am Mittwochabend in Neuffen (Kreis Esslingen) mit einem Messer attackiert und verletzt haben. Der Verdächtige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.















Link kopiert

Weil er einen 25-Jährigen in Neuffen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben soll, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 19-Jährigen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Er befindet sich laut Polizei zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

19-Jähriger zückt wohl unvermittelt Messer

Den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge war der 19-Jährige am Mittwochabend bereits in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße aufgefallen, weil er gepöbelt haben soll. Auf einem Parkplatz hinter der Gaststätte soll er den 25-Jährigen zunächst verbal angegangen haben. Dann soll der Jüngere wohl unvermittelt mit einem Messer auf den Älteren losgegangen sein und ihn dabei im Bereich des Halses verletzt haben, teilte die Polizei mit. Der Rettungsdienst brachte den 25-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach Angaben der Polizei nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Tatverdächtiger stellt sich selbst bei der Polizei

Zeugen sind bei der Auseinandersetzung laut Polizei dazwischen gegangen. Daraufhin verließ der mutmaßliche Angreifer den Parkplatz. Eine erste Fahndung nach ihm verlief zunächst ergebnislos. Der Tatverdächtige stellte sich dann am Donnerstagmorgen selbst bei der Polizei und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Donnerstag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.