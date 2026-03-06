Verdächtiger in Stuttgart gestellt: Festnahme nach Messerattacke in Backnanger Moschee

8 Die Polizei fahndete zunächst in Backnang nach dem Täter. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Ein 25-Jähriger soll in Backnang in einer Moschee auf einen Mann eingestochen haben. Stunden später hat die Polizei einen Verdächtigen am Schlossplatz festgenommen.











Ein Mann sticht am frühen Freitagnachmittag in einer Moschee in Backnang zu. Gegen 13.15 Uhr wird ein 24-Jähriger in dem Gebetshaus in der Wilhelmstraße mit einem Messer verletzt. Der Täter flieht zunächst.

Wie Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Aalen mitteilen, führte nun ein Hinweis eines Zeugen zur entscheidenden Spur. Dem Mann war in einer S-Bahn von Backnang nach Stuttgart einem Fahrgast aufgefallen, der exakt auf die veröffentlichte Täterbeschreibung passte.

Schnelle Festnahme am Stuttgarter Schlossplatz

Die Polizei reagiert rasch. Kurz nach 15.30 Uhr nahmen Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart den Verdächtigen nahe dem Stuttgarter Schlossplatz fest. Es handelt sich nach Angaben der Ermittler um einen 25-jährigen Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit.

Zur Motivation des mutmaßlichen Angreifers können die Behörden bislang nichts sagen. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll zwischen Täter und Opfer zumindest eine flüchtige Bekanntschaft bestanden haben.

Ermittlungen zur Tat und zum Motiv laufen

Der 25-Jährige soll am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden. Der verletzte 24-Jährige erlitt nach bisherigen Erkenntnissen lediglich leichte Verletzungen und konnte das Krankenhaus, in das er gebracht wurde, inzwischen wieder verlassen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.