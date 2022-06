1 Die Polizei konnte einem Mutmaßlichen Marihuana-Händler festnehmen. (Symbolfoto) Foto: photothek/Ute Grabowsky

In Schlaitdorf Kreis Esslingen) gerieten Dealer und Käufer aneinander, als ein 23-Jähriger Marihuana verkaufen wollte. Wegen der körperlichen Auseinandersetzung wurde die Polizei alarmiert, die einen Tatverdächtigen festnahm.















Am Freitag vor dem Pfingstwochenende wurde die Nürtinger Polizei wegen eines Streits nach Schlaitdorf (Kreis Esslingen) gerufen. Mittlerweile sitzt ein 23-Jähriger wegen Drogenhandel in Untersuchungshaft. Wie kam es dazu?

Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, wurden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 22.20 Uhr alarmiert, weil es in der Nürtinger Straße in Schlaitdorf eine handgreifliche Auseinandersetzung gab. Als die Streife jedoch eintraf, waren die Beteiligten bereits geflüchtet. Auch das mutmaßliche Opfer war nach Hause gegangen und wurde im Laufe der Ermittlungen von den Beamten dort angetroffen.

Dabei nahmen die Polizisten deutlich Marihuanageruch war. Der nun Tatverdächtige räumte darauf angesprochen ein, dass er sich mit mutmaßlichen Kaufinteressenten getroffen hatte, um Betäubungsmittel zu verkaufen. Dabei sei es jedoch zu einem körperlichen Streit gekommen, in dessen Folge die Angreifer flüchteten und der 23-Jährige nach Hause ging.

In dessen Wohnung fanden und beschlagnahmten die Beamten daraufhin mehrere verschreibungspflichtige Tabletten, über neunhundert Gramm Marihuana und über einhundert Euro mutmaßliches Dealergeld.

Der polizeibekannte Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und am Samstag einem Haftrichter des beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Nachdem dieser einen Haftbefehl erlassen hatte, wurde der 23-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt weiterhin gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart.