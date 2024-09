Verdacht auf Wahlfälschung: Ermittlungen wegen gefälschter Wahlzettel in Dresden

Ermittlungen wegen gefälschter Wahlzettel in Dresden

1 In Dresden sind nach Angaben der Polizei bei der Landtagswahl Stimmzettel manipuliert worden. Foto: Robert Michael/dpa

Die Landtagswahl in Sachsen wird von Betrugsversuchen in Dresden überschattet. Mindestens 100 Stimmzettel sind laut Polizei manipuliert worden.











Dresden (dpa/sn) - Nach der Landtagswahl in Sachsen hat die Polizei in Dresden wegen manipulierter Stimmzettel Ermittlungen eingeleitet. Demnach wurden bei der Auszählung der Briefwahlstimmen in mindestens zwei Wahlkreisen manipulierte Stimmzettel entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Etwa 100 Stück sind nach jetzigem Stand gefälscht. Das Dezernat Staatsschutz übernahm die Ermittlungen und stellte den Angaben zufolge zwei manipulierte Stimmzettel sicher. Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet.

Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte bei mehreren Briefwählern das gesetzte Kreuz überklebt und stattdessen die Freien Sachsen angekreuzt. Die Kleinstpartei wird genau wie die AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Die Freien Sachsen erreichten bei der Landtagswahl 2,2 Prozent.