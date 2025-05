Verdacht auf Sexhandel: Combs soll damalige Freundin mit Sex-Videos erpresst haben

1 Sängerin Cassie Ventura bei den Filmfestspielen in Cannes. Foto: Lionel Cironneau/AP/dpa

Immer wieder musste die ehemalige Partnerin von Rapper Sean «Diddy» Combs auf seinen Willen hin mit anderen Männern schlafen, sagt sie vor Gericht. Mit den Aufnahmen soll er dann gedroht haben.











New York - Die ehemalige Freundin von Sean "Diddy" Combs ist nach eigener Darstellung von dem US-Rapper mit Sexvideos erpresst worden. Mehrere Medien berichteten von Cassie Venturas Zeugenaussage im Prozess gegen den 55-Jährigen wegen Sexualverbrechen - Combs habe immer wieder angesprochen, dass er sexuell explizite Aufnahmen von der Sängerin besitze, sagte sie vor Gericht in New York.

"Ich hatte Angst um meine Karriere. Ich hatte Angst um meine Familie. Es ist schrecklich, es ist abstoßend, niemand sollte so etwas tun", sagte Ventura laut dem Sender CNN. Es handelte sich um den zweiten Tag der Vernehmung der 38-Jährigen, die als Schlüsselzeugin in dem weltweit beachteten Fall gilt. Zuvor hatte Ventura bereits davon berichtet, dass Combs sie zu Sex mit fremden Männern gedrängt hatte und die Akte filmte. Auch habe er sie körperlich immer wieder misshandelt.

Combs beteuert Unschuld

Die Staatsanwaltschaft wirft Combs, der seit Mitte September in Untersuchungshaft sitzt, Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vor. Der Rapper wies bislang alle Vorwürfe zurück und plädierte auf nicht schuldig. Seine Verteidigung räumte in ihrem Auftaktplädoyer ein, dass ihr Mandant zwar häusliche Gewalt gegen Frauen ausgeübt habe, die Vorwürfe des Sexhandels aber nicht zuträfen. Combs droht eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Prozessdauer wird auf etwa acht Wochen geschätzt.

Combs ("I'll Be Missing You") wurde in den 90er Jahren weltberühmt und half unter seinen Pseudonymen Puff Daddy oder Diddy dabei, Rap zu einem internationalen Phänomen zu machen.