Verbrechen über Weihnachten: Diebe kennen keine Feiertage

1 Einbrecher waren auf dem Zollberg in Esslingen und in Neuffen unterwegs. Foto: dpa/Silas Stein

Einbrecher waren auch über die Weihnachtstage aktiv. Ein unbekannter Täter ist in ein Haus im Esslinger Stadtteil Zollberg eingedrungen. Eine Sportgaststätte in Neuffen wurde ebenfalls von Langfingern heimgesucht.











Link kopiert

Einbrecher kennen wohl keine Feiertage. Über Weihnachten waren in Esslingen und Neuffen laut Polizei Langfinger unterwegs.

In ein Wohnhaus im Esslinger Stadtteil Zollberg wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag eingebrochen. In der Zeit zwischen 12.30 und 18.15 Uhr ist ein unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude im Auchtweg eingedrungen. Im Inneren durchwühlte er das Mobiliar nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Auch in Neuffen trieben Diebe ihr Unwesen. Im Stadtteil Kappishäusern war über die Feiertage ein Einbrecher unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, muss der Täter sich in dem Zeitraum zwischen Mittwoch um 22.45 Uhr und Donnerstag um 9 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Sportgaststätte verschafft haben. Der Unbekannte hebelte im Gebäudeinnern einen Zigarettenautomaten auf und leerte ihn. Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Neuffen ermittelt.