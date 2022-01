1 Die Einbrecher verschafften sich über die Kellerfenster Zutritt in die Vereinsheime. Foto: imago images/Panthermedia/AndreyPopov via www.imago-images.de

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in zwei Vereinsheime in Wendlingen (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Der Schaden beträgt etwa 4.500 Euro.















Wendlingen - In zwei Vereinsheime in der Austraße in Wendlingen (Kreis Esslingen) sind Unbekannte laut Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Über die Kellerfenster verschafften sich die Einbrecher jeweils Zutritt in die Gebäude und hebelten dort mehrere Türen und Behältnisse auf. Über das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 4.500 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.