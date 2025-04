Die Teuerung in Deutschland hat im zweiten Monat in Folge an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im April um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,2 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen zur Inflation mitteilte.











Link kopiert

Wiesbaden - Die Teuerung in Deutschland hat im zweiten Monat in Folge an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise lagen im April um 2,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,2 Prozent im März, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen zur Inflation mitteilte.