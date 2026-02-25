1 In Essstäbchen-Helfern der Supermarktkette Go Asia können gesundheitsschädliche Stoffe enthalten sein. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Tierfiguren für Essstäbchen können gefährlich sein: In den Plastikprodukten wurden gesundheitsschädliche Stoffe wie Formaldehyd und Melamin nachgewiesen. Die Supermarktkette reagiert.











Berlin - Die Supermarktkette Go Asia ruft bundesweit Essstäbchen-Helfer zurück, von denen eine Gesundheitsgefahr ausgehen kann. Es geht um diverse Tierfiguren aus Plastik, die die Stäbchen beim Essen zusammenhalten – unter anderem Pandas, Katzen, Hasen und Löwen.

Das Produkt werde im Sinne des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes aus dem Sortiment genommen, heißt es seitens der Firma. Die Produkte können in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Gefahr gerade bei heißen oder sauren Lebensmitteln

Auf der Seite "lebensmittelwarnung.de" heißt es dazu, Hintergrund seien gesundheitsschädliche Substanzen. Es sei eine "Migration" von Formaldehyd und von Melamin festgestellt worden. Das bedeutet, dass diese Stoffe aus dem Plastik in das Lebensmittel übergehen. Die Freisetzung wird generell verstärkt durch Kontakt mit heißen Lebensmitteln, eine lange Kontaktzeit sowie besonders saure Lebensmittel und Materialalterung durch Mikrorisse.