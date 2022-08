1 Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens um Hinweise. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Aufheulende Motoren und quietschende Reifen: Die Polizei stoppt ein mutmaßliches Rennen in Stuttgart-Hedelfingen. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise.















Die Polizei hat offenbar ein illegales Rennen in Stuttgart gestoppt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, erwischten die Polizisten einen 28-jährigen Motorradfahrer und einen 27 Jahre alten Fahrer eines Ford Mustangs am Freitagabend auf frischer Tat. Gegen 21.15 Uhr ließen die beiden demnach mehrfach die Motoren an einer roten Ampel am Hedelfinger Platz aufheulen.

Polizei bittet um Hinweise

Als die Ampel auf „Grün“ schaltete, beschleunigten sie ihre Fahrzeuge mit quietschenden Reifen. Eine Polizeistreife, die das Geschehen beobachtet hatte, stoppte die beiden kurz darauf in der Rohrackerstraße. Die Polizei bittet Zeugen des Geschehens um Hinweise unter der Telefonnummer 0711 8990 3500.