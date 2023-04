1 Nur sieben Treffer in der ersten Hälfte – damit gewinnt man in der Verbandsliga keinen Blumentopf, wie das Team Esslingen in Lauterstein erfahren musste. Foto: dpa/Archiv

Für die Verbandsliga-Handballer vom Team Esslingen gab es bei Absteiger SG Lauterstein II nichts zu erben – mit 22:30 mussten die Gäste eine herbe Klatsche einstecken.















Link kopiert

Die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen kassierten bei der bereits als Absteiger feststehenden SG Lauterstein II eine böse 22:30 (7:15)-Klatsche. „Wir haben über die gesamten 60 Minuten keine Leistung auf die Platte gebracht“, ärgerte sich Team-Spieler David Frohna über den Blackout. Die offensive 6:0-Abwehr der Lautersteiner und deren gut aufgelegter Schlussmann stellten die Esslinger bereits in Hälfte eins vor Probleme – die Folge: Bis zum Wechsel erzielten die Gäste nur sieben Treffer. Auch in Abschnitt zwei drückte die Gastgeber auf die Tube und ließen dem Team keine Chance. „Es hat an allem gefehlt – hinten wie vorne“, resümierte Frohna. Die Niederlage sei mehr als verdient gewesen.