Veranstaltungstipps: Von Tierpark bis Hinterhofkonzert – der 1. Mai im Kreis Esslingen

1 Die Esslinger Sängerin Nagomi (hier beim Estival 2023) gibt am Donnerstag ein Hinterhofkonzert. Außerdem öffnen der Tierpark Nymphaea und eine Ausstellung. Foto: Roberto Bulgrin/Stadt Esslingen

Die Wettervorhersage verspricht beste Bedingungen für einen Ausflug. Und am 1. Mai ist viel los im Kreis Esslingen. Es gibt es zahlreiche Angebote vom Konzert bis zum Tierpark.











Kaum ein Feiertag bietet sich besser an, um die letzten kalten Tage zu vertreiben und den Frühling zu feiern: Der 1. Mai hat auch in diesem Jahr im Kreis Esslingen wieder viele Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen zu bieten. Beispielsweise ein Hinterhofkonzert in Esslingen.

Neben den Klassikern – den Demonstrationen der Gewerkschaften und zahlreichen Vereins- und Ortsfesten – kommen auch Musik- und Kulturliebhaber auf ihre Kosten.

Familien: Tierpark, Mitmachausstellung und Dampfbahnfahren

Der bei Familien mit Kindern beliebte Tierpark Nymphaea in Esslingen startet am 1. Mai traditionell in die Außensaison. Dann sind auch unter freiem Himmel wieder alle Tiere zu sehen. Der Park wurde in ehrenamtlicher Arbeit wieder auf Vordermann gebracht. An diesem Donnerstag geht es um 10 Uhr los. Es gibt ein Preisrätsel, Glücksrad sowie Kinderschminken.

Zu beachten ist, dass die Stellplätze für Autos direkt am Tierpark im Nymphaeaweg sehr begrenzt sind. Das Team bittet darum, Parkplätze außerhalb zu nutzen oder gleich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV zu kommen.

Für Familien mit Kindern ist die neue Mitmachausstellung „Große Gefühle“ im Museum im Schwörhaus, Marktplatz 12 in Esslingen, konzipiert. Sie hat am Donnerstag von 11 Uhr an geöffnet. Um 11.15 Uhr tritt Zauberer Stefan auf. Die Besucherinnen und Besucher können Antistressbälle basteln. Außerdem erscheint zur Eröffnung als besonderer Gast das Monster Erika von Studio Erika. Der Eintritt ist frei.

Eine Attraktion für Familien mit Kindern und Fans kleiner Eisenbahnen ist die Parkbahn im Bruckenwasen in Plochingen. Die Dampfbahner laden am Donnerstag zum Fahrtag von 11 bis 18 Uhr ein.

Hinterhofkonzert und Pop-up-Kultur in Esslingen

Im Hinterhof des „Poppinski“, ein Geschäft für regionale Designprodukte in der Esslinger Küferstraße, findet um 18.30 Uhr ein Konzert der Reihe „Feierabendfunkeln“ statt. Bei Drinks und in einer gemütlichen Hinterhofatmosphäre gibt es Livemusik von regionalen Musikern zu hören.

Im Hinterhof vom „Poppinski“ finden regelmäßig Konzerte statt. (Archivfoto) Foto: Poppinski

An diesem Donnerstag spielt die Sängerin Nagomi mit Demian Martin als Gesangs-Klavier-Duo, das laut Veranstalter die Genres Soul, R’n’B, Jazz, Chanson, Klassik und Elektro verbindet. Die Musiker improvisieren zudem nach Publikumswünschen. Die Gäste rufen Songtitel, Stimmungen oder Tonarten zu, und das Duo erschafft live Melodien, Begleitung und Texte.

Das Künstlerkollektiv Die Versponnenen lädt in die Alte Spinnerei ein. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Einen ganzen Tag voll Pop-up-Kultur gibt es in der Alten Spinnerei in der Maille in Esslingen. Das Künstlerkollektiv Die Versponnenen zeigt unterstützt von der Zukunftsstiftung Heinz Weiler die Möglichkeiten und das künstlerische Spektrum der Spinnerei von 11 bis 22 Uhr. Geplant ist die Eröffnung der Ausstellung First von Anna Jacobi, ein Grillevent, Gesang mit Martin Theuer sowie zwei Lesungen und Diskussionen zu den Themen Sozialismus, Demokratie und Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Um 19 Uhr sind Wiener Lieder mit dem Duo Hilby/Polacek zu hören. Und um 21 Uhr legt DJ ALallo auf.

Einblick in die Esslinger Moschee

In der Moschee in Esslingen ist Tag der offenen Tür. (Archivfoto) Foto: Robin Rudel

Am Feiertag und bis Sonntag öffnet die größte Moschee im Landkreis in der Esslinger Rennstraße von jeweils 11 bis 18 Uhr ihre Tore. Die Gemeinde bietet Führungen durch das Gebäude an. Außerdem gibt es zahlreiche Spezialitäten aus der türkischen Küche wie Lahmacun, Adana Kebap, Gözleme und eine Auswahl an Süßspeisen.

Tanzen am 1. Mai

Zu einem Tages-Open-Air mit elektronischer Musik lädt der Veranstalter Votre ein. Von 11 bis 21 Uhr gibt es Musik zum Tanzen, Speisen und Getränke auf der Terrasse des „Il Volo“ auf der Hahnweide in Kirchheim. Die DJs Chris Sonaxx, Oskkar und Marchii legen auf.

Etwas gemütlicher und paarweise wird ab 14 Uhr beim Tanznachmittag in Schmollingers Biergärtle in Aichwald, Plochinger Straße 25, getanzt. Unter dem Motto „tanzen hält fit und gesund“ spielt Wolfgang Schölzel aktuelle Schlager und Tanzmusik.

In der Domäne Weil ist Gläserne Produktion von 1. bis 4. Mai. (Archivfoto) Foto: Horst Rudel

Wer lieber Wein genießen will, kann in eine der Besenwirtschaften in Esslingen einkehren. Zum Beispiel im Hofcafé auf der Domäne Weil, unterhalb des Panoramawegs. Von 1. bis 4. Mai öffnet zudem der Betrieb im Rahmen der Aktion Gläserne Produktion seine Türen. Von 12 bis 21 Uhr hat auch die Weinsicht der Esslinger Weingärtner Teamwerk in Mettingen geöffnet.

Hocketse und Demonstrationen

Darüber hinaus gibt es zahlreiche traditionelle Maifeste: Beispielsweise beim Hundesportverein Köngen zwischen Köngen und Denkendorf ab 11 Uhr. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die Feier unterm Maibaum zwischen Baltmannsweiler und Hohengehren.

Traditionell lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 1. Mai zu Kundgebungen im Kreis Esslingen ein: Esslingen (11 Uhr, Marktplatz), Nürtingen (11 Uhr, Schillerplatz) und Kirchheim (13.30 Uhr, Marktplatz).